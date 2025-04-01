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Тюменская область стала одним из пяти субъектов РФ с наименьшей инфляцией

Экономика, 16:05 27 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По наименьшему уровню инфляции Тюменская область вошла в пять субъектов России за период с января по март. За первый квартал ее уровень в регионе составил 8,1 %, тогда как по стране – 10,1 %, приводит данные Росстата департамент экономики.

Вместе с тем, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область на втором месте с наименьшей инфляцией. Основным фактором, который способствует этому стал небольшой рост цен на непродовольственные товары, который составил 5,7 %.

На продукты инфляция за тот же период составила 9 %, что дало возможность области занять восьмое место по этому показателю среди субъектов РФ. В то же время, уровень инфляции на услуги в регионе составил 10,4 %, что также ниже общероссийского значения - 12,8 %.

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