В Тюменской области за март цены выросли на 0,87 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 0,87 % выросли цены в Тюменской области. Годовая инфляция составила 8,65 %, что ниже, чем в целом по стране - 10,34 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Значительнее всего в марте подорожали продовольственные товары и услуги – плюс 1,23 % и 1,11 % соответственно. Динамика обусловлена высоким потребительским спросом, что позволило производителям продуктов питания и поставщикам услуг переносить в цены возросшие издержки. Цены на непродовольственные товары в марте выросли умеренно – на 0,20 %.

| Фото: отделение Банка России по Тюменской области | Фото: отделение Банка России по Тюменской области

Банк России продолжит оценивать, насколько устойчиво замедляется рост цен в стране. Годовая инфляция все еще существенно выше цели. Регулятор нацелен на ее возвращение к 4 % в 2026 г. Для этого необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам.