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Тюменские предприятия готовят новинки для форума TNF

Экономика, 13:47 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятия Тюмени активно развивают собственные производственные возможности в стремлении снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Так, компания "Кенера" освоила производство отдельных компонентов сложного технологического оборудования и модификацию программного обеспечения, ранее предоставляемого иностранной материнской компанией "Bentec".

Как подчеркнул директор по сервису ООО "Кенера" Юрий Суворов, самостоятельная разработка деталей и ПО требует высокой ответственности специалистов компании ввиду сложности оборудования — речь идет о технике грузоподъёмностью порядка 450–500 тонн. "В этом случае безопасность превыше всего. Поэтому все наши специалисты весь процесс знают и понимают "от и до", - отметил он.

Осенью этого года предприятие представит свои инновационные разработки на площадке ежегодного форума TNF, он пройдет с 15 по 18 сентября. По словам генерального директора ООО "Кенера" Олега Фёдоровских, специальная экспозиция покажет оборудование, разработанное совместно с заказчиками и объединяющее передовые инженерные решения российских компаний.

"Мы представим потенциальную разработку, в которой совместили опыт заказчика и наши компетенции. К форуму будет создан опытный образец. Это фактически новый, востребованный на рынке вид оборудования. Аналогов в России ему сейчас нет", - уточнил он.

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# TNF , импортозамещение , экономика

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