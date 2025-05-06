В Тюменской области новый мост через реку Бердюженка построят до осени 2025 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый мост через реку Бердюженка в районе автодороги Ялуторовск - Ярково построят до осени 2025 г. Подрядная организация демонтировал мост, который прослужил 40 лет, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Мост у села Бердюгино прослужил почти 40 лет, нуждался в замене. Сейчас на объекте работают 20 человек. Полностью демонтирована старая конструкция. Следующий этап - строительство мостовых опор. Окончание работ запланировано на осень 2025 года", - рассказали в ведомстве.

На время строительства движение транспорта не остановлено. Организована временная дорога.