Более 100 млн штук молоди карповых и сиговых выпустили в водоемы Тюменской области
Более 100 млн штук молоди карповых и сиговых рыб выпустили в водоемы Тюменской области. Всего зарыблением 50 участков занимаются 14 хозяйств, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
В числе аквакульутры - карпы, пеляди, пелчиры и экспериментальный гибрид - пелнел. Появление новых гибридов позволяет выявлять наиболее удачные комбинации для скрещивания и получить качественную рыбу в большем количестве за короткий период времени.