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Более 100 млн штук молоди карповых и сиговых выпустили в водоемы Тюменской области

Экономика, 17:43 15 мая 2025

Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 млн штук молоди карповых и сиговых рыб выпустили в водоемы Тюменской области. Всего зарыблением 50 участков занимаются 14 хозяйств, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В числе аквакульутры - карпы, пеляди, пелчиры и экспериментальный гибрид - пелнел. Появление новых гибридов позволяет выявлять наиболее удачные комбинации для скрещивания и получить качественную рыбу в большем количестве за короткий период времени.

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# АПК , рыбоводство

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