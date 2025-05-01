Тюменская область стала абсолютным лидером по реализации национальных проектов в 2024 году

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Все социальные обязательства в Тюменской области выполняются полностью. Об этом в ходе отчета об исполнении областного бюджета за 2024 год на заседании комитета по экономической политике и природопользованию в облдуме сказала председатель комитета Инна Лосева.

"В этом, конечно, несомненная заслуга регионального правительства, продемонстрировавшего умение уверенно справляться со всеми вызовами и последовательно решать задачи развития области. Стоит заметить, областной бюджет на 2024 год при его утверждении был спланирован с дефицитом. По итогам исполнения дефицит составил около 30 миллиардов рублей. При этом сумма доходов, поступавших в течение года в областной бюджет, позволяла пересматривать его расходную часть в сторону увеличения по актуальным направлениям", - подчеркнула депутат.

В 2024 году Тюменская область стала абсолютным лидером по исполнению мероприятий нацпроектов, добавила законодатель. Благодаря им появляются новые школы, больницы, современные спортивные объекты, парки, скверы, дороги и многое другое.