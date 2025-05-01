Мошенники украли у жительницы Исетского района 45 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

45 тыс. рублей украли у жительницы Исетского района мошенники, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный гражданин и предложил дополнительный заработок. Женщине надо было на популярных маркетплейсах ставить "лайки" на товар, тем самым поднимать его рейтинг. Она согласилась и получила ссылку на торговую площадку, перейдя по ней, отметила пять наименований. Но чтобы получить деньги за работу, необходимо выполнить задание, а именно выкупить определенный товар.

Женщина выбрала самый дешевый ассортимент, но собеседник сказал выкупить другой, стоимостью более 6 тыс. рублей. За это ей пообещали 7 тыс. рублей, плюс вознаграждение около 10 тыс. На отправленные реквизиты карты потерпевшая перевела нужную сумму. Чтобы получить заработанные деньги, а также еще большее вознаграждение, "работодатель" предложил совершить покупку уже за 38 тыс. Потерпевшая вновь совершила перевод. Получив очередное задание с выкупом товара стоимостью за 100 тыс. рублей, она осознала, что попалась на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.