  • 26 мая 202526.05.2025понедельник
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

Мошенники украли у жительницы Исетского района 45 тысяч рублей

Происшествия, 13:20 26 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

45 тыс. рублей украли у жительницы Исетского района мошенники, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный гражданин и предложил дополнительный заработок. Женщине надо было на популярных маркетплейсах ставить "лайки" на товар, тем самым поднимать его рейтинг. Она согласилась и получила ссылку на торговую площадку, перейдя по ней, отметила пять наименований. Но чтобы получить деньги за работу, необходимо выполнить задание, а именно выкупить определенный товар.

Женщина выбрала самый дешевый ассортимент, но собеседник сказал выкупить другой, стоимостью более 6 тыс. рублей. За это ей пообещали 7 тыс. рублей, плюс вознаграждение около 10 тыс. На отправленные реквизиты карты потерпевшая перевела нужную сумму. Чтобы получить заработанные деньги, а также еще большее вознаграждение, "работодатель" предложил совершить покупку уже за 38 тыс. Потерпевшая вновь совершила перевод. Получив очередное задание с выкупом товара стоимостью за 100 тыс. рублей, она осознала, что попалась на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 26.05.2025Мошенники украли у жительницы Исетского района 45 тысяч рублей
12:03 26.05.202511 техногенных пожаров произошло за сутки в Тюменской области
11:41 26.05.2025Пьяного мотоциклиста без прав задержали автоинспекторы на трассе в Ишимском районе
10:57 26.05.2025Тюменка поверила в историю про инвестиции и лишилась двух миллионов рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора