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Около 39 тыс. 600 многодетных семей проживают в Тюменской области

Общество, 11:41 27 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Андрей Артюхов: Тюменская область второй год подряд первая в стране по реализации нацпроектов

Более 270 тыс. семей с детьми проживают в Тюменской области. Из них почти 39 тыс. 600 - многодетные.

Их поддержка – приоритетное направление работы правительства, отметил глава региона Александр Моор в ходе своего отчёта на 39-м заседании Тюменской областной думы.

"Многодетные родители ежегодно отмечаются государственными и региональными наградами. Есть среди них и по-настоящему уникальные семьи. Например, Гамм из Исетского района. Марии Владимировне присвоено первое в Тюменской области звание "Мать-героиня". Родители воспитали 10 детей, которые уже сами создали свои семьи, восемь из них - тоже многодетные. У четы уже 44 внука", - рассказал он.

В регионе сформирована целая система поддержки семей с детьми. Всего в прошлом году на ее реализацию направили более 27 млрд рублей. В дополнение к федеральному материнскому капиталу предоставляется региональный - на первого, а также на третьего и последующих детей. В 2024 году его получили более 13 тыс. семей. Еще 79, 5 тыс. семей стали получателями единого социального пособия - на эти цели из областного бюджета выделили 14,5 млрд рублей.

Несмотря на все вызовы времени, с которыми сталкивается современное общество, население Тюменской области продолжает расти, заявил Александр Моор. В настоящее время в регионе проживает уже более 1 млна 627 тыс. человек.

"По суммарному коэффициенту рождаемости наша область входит в десятку лидеров в стране. Это ещё раз доказывает, что жители уверены в регионе и связывают с ним будущее свое и своих семей", - резюмировал губернатор.

Напомним, что 2024-й был объявлен президентом России Годом семьи. Тогда же в Тюменской области был учрежден новый праздник - День многодетной семьи, он будет отмечаться в третье воскресенье сентября.

Виктория Макарова

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# Александр Моор , дети , многодетные семьи , облдума , отчет2024

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