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В Тюмени обновят 356 метров канализационных трубопроводов до конца мая

Экономика, 17:23 28 мая 2025

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Тюменский водоканал завершает капитальный ремонт сетей в пяти дворах областной столицы. До конца мая специалисты обновят 356 метров канализационных трубопроводов и 694 метра сетей водоснабжения в районах улиц Олимпийская, Московский тракт, Авторемонтная.

Всего за год специалисты обновят сети на 21 объекте — это 13 участков водоснабжения и восемь водоотведения. Реконструируют 154 колодца. Общая протяжённость коммуникаций, подлежащих ремонту, составляет почти пять километров.

"Мы обследовали сети и выявили участки, требующие замены. Старые чугунные и стальные трубопроводы по этим адресам эксплуатировались более 40 лет, их заменили на современные полимерные трубы. Установили надежные задвижки, отремонтировали колодцы. Новые сети защитят ресурс от вторичного загрязнения и повысят качество услуг водоснабжения и водоотведения. Ремонтные работы выполнялись без ограничения водоснабжения, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей", — рассказал руководитель группы производственного отдела "Росводоканал Тюмень" Виталий Мусиенко.

На четырех участках ремонт уже завершен: обновлено 630 метров сетей водоснабжения и водоотведения. В июне работы продолжатся на улицах Щербакова, Советская, Энергетиков, Гастелло и других, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Работы проводятся в рамках проекта по комплексному ремонту городских дворов.

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# ремонт , Росводоканал Тюмень

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