В Тюменском районе столкнулись школьник на электросамокате и Ford
Два происшествия с детьми на электросамокатах произошло на дорогах Тюменской области 27 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.
На ул. Центральной в д. Нариманова Тюменского района столкнулись электросамокат и Ford. Школьник выехал со второстепенной дороги, не уступив автомобилю.
Мальчик получил серьёзные травмы и был доставлен в медучреждение. Электросамокат ребёнку родители подарили на день рождения.
В с. Емуртла Упоровского района опрокинулся электросамокат, которым управлял 12-летний школьник. Мощность электросамоката - 600 Вт.
Подросток рассказал, что электросамокат он взял у своих родителей без разрешения. Обстоятельства этих происшествий выясняются.