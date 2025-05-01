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В Тюменском районе столкнулись школьник на электросамокате и Ford

Происшествия, 14:48 28 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два происшествия с детьми на электросамокатах произошло на дорогах Тюменской области 27 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

На ул. Центральной в д. Нариманова Тюменского района столкнулись электросамокат и Ford. Школьник выехал со второстепенной дороги, не уступив автомобилю.

Мальчик получил серьёзные травмы и был доставлен в медучреждение. Электросамокат ребёнку родители подарили на день рождения.

В с. Емуртла Упоровского района опрокинулся электросамокат, которым управлял 12-летний школьник. Мощность электросамоката - 600 Вт.

Подросток рассказал, что электросамокат он взял у своих родителей без разрешения. Обстоятельства этих происшествий выясняются.

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# ДТП , подростки , электросамокаты

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