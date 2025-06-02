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По окрестностям подшефного Тюменской области Краснодона нанесен ракетный удар

Губернатор, 22:33 01 июня 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

По окрестностям подшефного Тюменской области Краснодона нанесен ракетный удар. Киевский режим продолжает обстреливать мирные города, несмотря на готовящиеся переговоры.

Пост об этом в Telegram-канале оставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Удар был нанесен по промзоне, которая находится в окрестностях Краснодона. Взрывной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах, повредило кровлю, двери. Есть пострадавшие. Подробности сейчас уточняются. От лица жителей Тюменской области выражаю поддержку всем краснодонцам, желаю скорейшего выздоровления раненым”, – написал глава региона.

Александр Моор заверил, что остается в контакте с местной администрацией. По запросу из запасов с склада на территории округа оперативно выдают пострадавшим семьям предметы первой необходимости.

Пострадавших от обстрела ВСУ жителей Тюменской области в Краснодоне нет, дополнил информационный центр правительства региона.

В настоящее время в Краснодоне находятся жители Тюменской области – строители, восстанавливающие социальные объекты, а также волонтеры.

"Мы оперативно связались с нашими специалистами в Краснодоне. С ними все в порядке", – сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Волонтеры из Тюменской области продолжают оказывать помощь раненным в госпиталях, мирным жителям ЛНР. Во время террористической атаки киевских властей тюменские волонтеры работали в другом муниципалитете ЛНР, рассказал федеральный координатор "Молодой гвардии" в УФО Владимир Сбитнев.

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# Александр Моор , Краснодон

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