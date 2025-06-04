Девять техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области за прошедшие сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять техногенных пожаров зафиксировали в Тюменской области 3 июня. Спасатели четыре раза помогли населению и пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На водных объектах зарегистрировали одно происшествие, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Рано утром в с. Большое Сорокино из-за неосторожного обращения с огнем загорелся неэксплуатируемый ангар. Площадь пожара составила 400 кв. м, никто не пострадал. Сообщение о возгорании поступило из п. Туртас Уватского района - там загорелась хозяйственная постройка. Огонь перекинулся на соседнее строение, общая площадь пожара составила 50 кв. м. Предварительная причина устанавливается. Еще одна хозяйственная постройка горела в с. Абатском из-за неосторожного обращения с огнем. В п. Голышманово постройка загорелась из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.

В с. Каскара Тюменского района загорелся автомобиль "Камаз". Огонь повредил моторный отсек и кабину. Предварительная причина - неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Ночью на ул. Андрея Бушуева в Тюмени горел мусорный контейнер. Предварительная причина устанавливается.