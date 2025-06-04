Артём Жога: посевная кампания в регионах УФО завершена на 75%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Посевная кампания в регионах Уральского федерального округа завершена на 75 %. Об этом сообщил полномочный представитель президента Артём Жога, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Полпред отметил, что темпы работ отстают от прошлогодних, что преимущественно связано с погодными условиями.

"Работа в полях началась позднее обычного, – рассказал Артём Жога. – Несмотря на то, что проблемных вопросов нет, прошу держать ход посевной на строгом контроле: работа должна идти в соответствии с планами".

По данным на 3 июня, общая площадь ярового сева в УФО составляет 3,2 млн га из запланированных 4,3 млн га. В том числе зерновые и зернобобовые высажены на площади 2,4 млн га (73 % от плана), картофелем засажено 24 тыс. га (почти 80 % от плана), овощами - 3,1 тыс. га (76,5 % от плана).

По информации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, яровой сев зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав и овощей в регионе выполнены на 601,2 тыс. га. Это составляет 75 % от запланированного объема.

Высажено также 5 тыс. 911 га картофеля и 951 га овощей. Обеззараживание семян выполнили на 97 %. Минеральные удобрения внесли на площади 502,1 тыс. га. Химическую прополку посевов сельскохозяйственных культур провели на 6,7 тыс. га.