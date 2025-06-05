Житель Увата перевел мошенникам крупную денежную сумму

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В полицию Уватского района с заявлением о мошенничестве обратился 34-летний местный житель. Заявитель рассказал следователю, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником почты, сообщил о заказном письме из налоговой, которое из-за неверно указанного адреса возвращено отправителю. Для того, чтобы получить письмо, молодому человеку предложили найти чат-бот в мессенджере и совершить регистрацию.

Потерпевший выполнил все инструкции. Спустя несколько минут, мужчине опять позвонил неизвестный и, представившись сотрудником портала государственных услуг, сообщил, что личный кабинет молодого человека был взломан, а его конфиденциальные данные похищены. Затем его связали с сотрудником финансового учреждения. Во время разговора с сотрудницей банка, потерпевшему на электронную почту пришел договор индивидуального обслуживания, который он подписал.

На следующий день на телефон заявителя поступил звонок от той же самой сотрудницы банка, которая сообщила - вход в его личный кабинет был совершен из стороннего государства, данные действия расцениваются как преступление и теперь он должен выполнять ее указания иначе ему может грозить уголовное преследование. По указанию звонившей заявитель оформил кредит на 70 тыс. рублей и перевел их на указанный счет.

"Только в этот момент молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и незамедлительно обратился в отдел полиции, - отмечено в сообщении Управления МВД РФ по Тюменской области. - Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительность при поступлении подобных звонков. Только мошенники, представившись сотрудниками почты, Центрального банка или сотрудниками правоохранительных органов, могут просить совершить перевод денежных средств на "безопасный счет". Если вы стали жертвой обмана, немедленно обращайтесь в полицию".

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Уватскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.