В Тюменской области четыре фермерских проекта выиграли конкурс "Агростартап"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре фермерских проекта признаны победителями грантового конкурса "Агростартап". Проекты направлены на развитие животноводства. Их сопровождал центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров центра "Мой бизнес" Тюменской области, сообщает пресс-служба организации.

Как отметила руководитель центра компетенций Светлана Федоровская, работа с каждым проектом требовала глубокого погружения: эксперты детально прорабатывали технологию производства, рассчитывали экономику хозяйства, оценивали рентабельность, сроки окупаемости и возможные риски. Особое внимание уделяли корректности и полноте документов — малейшее несоответствие в заявке могло повлечь отказ. "Но слаженная работа с фермерами и внимательное сопровождение на всех этапах дали свой результат. Победа — это итог серьезной подготовки и сильной мотивации заявителей", — подчеркнула Федоровская.

Напомним, более 30 жителей Тюменской области подавали заявки на грантовый конкурс "Агростартап". Четверо стали обладателями поддержки до 5 млн рублей.