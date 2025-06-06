В Тюмени обсудили проблемы и перспективы здравоохранения

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменское здравоохранение развивается устойчиво, и у нас есть много причин для гордости. Во время пандемии врачи Тюменской области совершили настоящий подвиг. Это отметил губернатор Александр Моор, открывая очередные Губернаторские чтения, темой которых впервые стало "Российское здравоохранение: процессы, вызовы, перспективы".

"Время не стоит на месте, ситуация меняется, и уже назрели новые вызовы. Пора задать себе вопросы, куда и как двигаться дальше", – сказал губернатор.

Экспертом выступил доктор экономических наук, директор центра политики в сфере здравоохранения, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления ВШЭ, член президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Здравоохранение", член рабочей группы по здравоохранению экспертного совета при правительстве Российской Федерации Сергей Шишкин.

Он обозначил главные темы своего доклада, как "Три П" – процессы, происходящие в здравоохранении, проблемы, с которыми оно сталкивается, и перспективы его развития.

Российское здравоохранение, по оценке эксперта, могло бы работать более эффективно, правительству необходимо реформировать подход к формированию госгарантий оказания медицинской помощи. "Общие и государственные расходы на здравоохранение в России, измеряемые долей в ВВП, являются средними в группе стран с сопоставимым уровнем экономического развития, - отметил Сергей Шишкин. - Доля государственных расходов в общих расходах на здравоохранение в России выше, чем в большей части рассматриваемых стран, а по размеру подушевых государственных расходов (в долларах по ППС) Россия и вовсе опережает все страны этой группы, за исключением Румынии. Таким образом, уровень расходов на здравоохранение в России в целом соответствует уровню стран с сопоставимым уровнем подушевого дохода".

Основная проблема российского здравоохранения, по словам доктора экономических наук Сергея Шишкина, заключается в том, что государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи в России очень широкие по охвату населения и видам медицинской помощи для страны, тратящей относительно небольшую долю ВВП на здравоохранение. Они сопоставимы с гарантиями европейских стран, однако в этих странах уровень финансирования здравоохранения существенно выше (3,2 % в РФ в 2022 году против 7,7 % в среднем развитых странах ЕС).

"Размеры финансирования здравоохранения государством не соответствуют ожиданиям граждан России",— утверждает Сергей Шишкин, что подтверждают и данные мониторинга "Готовность к переменам". Декларируемая доступность медицинской помощи и дефицитность в реальном финансировании здравоохранения обуславливают вынужденное замещение бесплатной медицинской помощи лечением за счет собственных средств пациентов (прямая оплата медицинских услуг) или средств их работодателей (оплата в форме ДМС).

Острой остается и кадровая проблема. Наше здравоохранение справедливо упрекают в том, что квалификация врачей и среднего медперсонала сильно уступает уровню стран с развитой экономикой. Нужна реформа медобразования, надо менять систему подготовки и повышения квалификации врачей. Некоторые шаги уже предпринимаются, но в медицинском образовании они пока носят поверхностный характер.

Сергей Шишкин представил на Губернаторских чтениях в Тюмени глубокую аналитику системы здравоохранения в целом по стране и по Тюменской области.

Тюменское здравоохранение, по его оценке, развивается в русле общероссийских тенденций, по ряду показателей демонстрируя более стабильные результаты. В частности, 53,1 % жителей Тюменской области оценивают свое состояние здоровья как хорошее. В среднем по стране — 52,7% населения.

Говоря о перспективах развития российского здравоохранения и отвечая на вопрос губернатора, поставленного в начале дискуссии - куда и как двигаться тюменскому здравоохранению, Сергей Шишкин сформулировал систему "трех Д" - здравоохранение будущего должны быть доступным, достойным и дружественным.

"Доступность – это возможность получения всеми гражданами гарантированной медицинской помощи при минимальных затратах времени и средств, достойная медицинская помощь, которая соответствует лучшим медицинским практикам стран с аналогичным экономическим развитием, дружественное – значит персонифицированное здравоохранение, комфортное для граждан, основанное на новом качестве отношений врача и пациента. Вот такое здравоохранение мы хотели бы видеть", - заявил Сергей Шишкин.

Борис Олейник