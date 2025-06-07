Тюменский форум TNF признан "Деловым событием года"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский промышленно-энергетический форум TNF стал победителем сразу в двух номинациях престижной премии MICE Excellence Awards 2025 - "Деловое событие года" и "Деловое событие года с государственным участием".

Ежегодно этой премией отмечают проекты, компании, профессионалов отрасли, которые внесли значимый вклад в развитие индустрии делового туризма и корпоративных мероприятий в России. Тюменское событие заинтересовало экспертное жюри масштабом и уровнем организации, сообщает пресс-служба форума.

45% гостей TNF — это управленцы: топ-менеджеры, технические директоры, руководители подразделений по инновационному развитию и новым технологиям, главные инженеры, геологи и энергетики. Еще 26% составляют эксперты и профильные специалисты топливно-энергетического комплекса. Площадка форума считается эффективной платформой для установления деловых контактов и поиска партнеров.



