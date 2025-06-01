На трассе Курган – Тюмень ограничено движение из-за смертельного ДТП
Движение на 159 км федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области частично ограничено из-за трагического ДТП.
По данным областной Госавтоинспекции, здесь столкнулись Lexus и большегруз MAN. Легковой автомобиль от удара загорелся, водитель погиб в горящем салоне, пассажира удалось вытащить проезжающим автомобилистам, он доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Погибшему водителю автомобиля Lexus 23 года, он проживал в Тюмени, работал вахтовым методом на севере.
Движение ограничено по полосе в сторону Тюмени, на месте работают автоинспекторы.