На трассе Курган – Тюмень ограничено движение из-за смертельного ДТП

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Движение на 159 км федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области частично ограничено из-за трагического ДТП.

По данным областной Госавтоинспекции, здесь столкнулись Lexus и большегруз MAN. Легковой автомобиль от удара загорелся, водитель погиб в горящем салоне, пассажира удалось вытащить проезжающим автомобилистам, он доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Погибшему водителю автомобиля Lexus 23 года, он проживал в Тюмени, работал вахтовым методом на севере.

Движение ограничено по полосе в сторону Тюмени, на месте работают автоинспекторы.