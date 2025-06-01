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Упоровский предприниматель открыл филиал "Настоящей пекарни"

Экономика, 18:49 11 июня 2025

Региональный центр инжиниринга | Фото: Региональный центр инжиниринга

Филиал появился у "Настоящей пекарни", которую открыл предприниматель из с. Упорово Оганес Катикян в 2024 году при поддержке фонда микрофинансирования и поручительства инвестиционного агентства Тюменской области.

"У нас теперь есть второй магазин в Упоровском районе, но без производства. Сюда ежедневно привозят свежую выпечку прямо из основной пекарни, где у нас производство полного цикла", — объяснил предприниматель.

В свое время "Настоящая пекарня" в короткие сроки стала местным брендом. Продукция быстро набрала популярность среди жителей и гостей района, что привело к решению увеличить ассортимент и расширить рынок сбыта.

Следующим важным этапом стало официальное подтверждение качества продукции. За поддержкой в решении этой задачи Оганес Катикян обратился в Региональный центр инжиниринга Тюменской области – уже не в первый раз.

"В прошлом году мы подавали декларацию на хлебобулочные изделия – это продукция из ржаной и пшеничной муки. В этом году сертифицируем выпечку с различными начинками и морсы. Я доволен сотрудничеством со специалистами центра. К оперативности и качеству вопросов нет. Уже нашли подрядчика, кто будет оформлять декларацию на продукцию", – поделился мнением Оганес Катикян.

Эксперты центра оперативно организовали процесс, подготовили необходимую документацию и нашли квалифицированного исполнителя – Тюменскую областную ветеринарную лабораторию. А также предоставили частичную компенсацию расходов на услугу сертификации: 50 % оплачивает предприниматель, вторую часть стоимости покрывает РЦИ, сообщает пресс-служба центра.

Поддержка малого и среднего бизнеса доступна благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , пекарня

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