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В Тюмени из-за пуха сгорела хозяйственная постройка

Происшествия, 14:09 13 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся пух на ул. Республики 200/4 в Тюмени вечером 12 июня. Огонь также повредил хозяйственную постройку. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС России не дали пожару перейти на припаркованный автобус - пламя оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В ДНТ "Дубравушка" в Тюмени из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет. Еще одна постройка горела в Ялуторовске. Огонь также повредил жилой дом и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 151 кв. м, без пострадавших. Предварительная причина пожара - неисправность газового оборудования.

В с. Быструха Абатского муниципального округа горела квартира в двухквартирном жилом доме. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 40 кв. м. Без пострадавших. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Всего 12 июня в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза помогли населению.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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