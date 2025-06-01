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Двое мужчин утонули в Тюмени

Происшествия, 15:10 13 июня 2025

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Два происшествия на водных объектах зарегистрировали в Тюменской области 12 и 13 июня, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Вечером 12 июня в реке Тура в районе озера Круглое обнаружили тело мужчины. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели ТОСЭР. 13 июня ранним утром в районе моста на ул. Челюскинцев в реке Тура также обнаружили тело неизвестного мужчины. Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.

Сотрудники МЧС России призывают быть осторожными вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегать правилами безопасности. Особое внимание нужно уделить детям, не оставлять их без присмотра.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ТОСЭР

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