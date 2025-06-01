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Юный бесправник устроил ДТП в Тобольске

Происшествия, 16:51 14 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летний подросток за рулем "Лады" без водительских прав устроил ДТП перекрёстке улиц Мира и Ершова в Тобольске, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Юный бесправник выехал со второстепенной дороги на главную, не предоставив преимущество автомобилю Porsche Cayenne. Произошло столкновение.

Подросток в этом ДТП получил травмы. По предварительным данным, машину он взял без разрешения у родственника.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , подростки , Тобольск

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