Почти 35 км дорог отремонтируют в трех муницпалитетах Тюменской области

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Почти 35 км дорог в трех муниципалитетах Тюменской области отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. Об этом сообщает Главное управление строительства.

Так, в Заводоуковском округе дорожные строители обновят более 14 км трасс. Ремонт уже заканчивают на четырехкилометровом участке автомобильной дороги Падун - Лебедёвка. Подрядчики укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

Кроме того, новое асфальтобетонное покрытие уложат на участках дорог Новая Заимка - Колесниково - Комиссарово (с 14 км по 15 км), Заводоуковск - Упорово (с 18 км по 23 км), Новая Заимка - Боровинка - Зоново - Бушуево (с 10 км по 15 км).

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Ялуторовском районе отремонтируют почти восемь км дорог. Под ремонт попали четыре участка на трёх автомобильных дорогах: Ялуторовск - Ярково (с 12 км по 14 км и с 50 км по 52 км), Шадринск - Ялуторовск (со 183 км по 186 км), Зиново - Южное (с 4 км по 12,5 км).

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Упоровском районе за год приведут в норматив более 12 км дорог. Работы заканчиваются на автомобильной дороге Центральный - Емуртла - Видонова - граница Курганской области. Здесь отремонтируют два участка протяженностью чуть более девяти километров. Уже уложили верхний слой асфальта, дорожники приступили к устройству обочин. Кроме того, отремонтировали три километра Упорово - Буньково - Тюменцева.