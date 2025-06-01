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В Тюменской области состоится летний "Кубок полпреда УФО для защитников Отечества"

Политика, 15:50 16 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Летний "Кубок полпреда УФО для защитников Отечества" состоится в Тюменской области с 25 по 31 августа. Соревнования для ветеранов боевых действий пройдут по инициативе полномочного представителя президента России Артёма Жоги, сообщает пресс-служба полпредства.

Планируется, что соревнования будут проходить по пауэрлифтингу, армрестлингу, шахматам, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивному метанию ножа, легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, волейболу сидя и плаванию. Кроме того, в Кубке примут участие и семьи бойцов, запланированы "Семейные старты".

"Глава государства Владимир Путин поставил задачу - обеспечить самые широкие возможности для занятия спортом ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни. Каждый регион Уральского федерального округа на Кубок подготовит команду спортсменов, в которую войдут бойцы, в том числе с инвалидностью. Они своим примером и мужеством смогут вдохновить других участников СВО на активный образ жизни", - отметил полпред.

Отбор участников соревнований до 1 августа 2025 года ведут региональные филиалы государственного фонда "Защитники Отечества".

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# Артем Жога , фонд Защитники Отечества

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