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В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели пенсионерки

Происшествия, 21:48 16 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Проверка организована следователями по факту обнаружения тела женщины в реке Солоновка, протекающей недалеко от села Ситниково Тюменской области.

Тело 76-летней женщины нашли в ночь на 15 июня в ходе проведения поисковых мероприятий.

“При первичном осмотре тела погибшей признаков насильственной смерти обнаружено не было”, – сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Это поможет установить точную причину смерти.

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# проверка , следователи

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