В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели пенсионерки
Проверка организована следователями по факту обнаружения тела женщины в реке Солоновка, протекающей недалеко от села Ситниково Тюменской области.
Тело 76-летней женщины нашли в ночь на 15 июня в ходе проведения поисковых мероприятий.
“При первичном осмотре тела погибшей признаков насильственной смерти обнаружено не было”, – сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Это поможет установить точную причину смерти.