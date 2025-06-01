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В Исетском районе построят магистральный водовод и коллектор по концессии

Экономика, 17:01 17 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Магистральный водовод и коллектор построят по концессионному соглашению в Исетском районе. Возведение объектов стартует уже в 2025 г., сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Обсуждение развития коммунальной инфраструктуры в Исетском районе прошло 17 июня.

"В настоящее время заключены контракты на проектирование и строительство водовода от Исетского до села Солобоево и канализационного коллектора с насосной станцией от села Шорохово до очистных сооружений в селе Исетском. Начало строительства планируется в текущем году", - рассказала о планах генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Концессионное соглашение по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Исетском районе действует с конца 2024 г. Общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитета составит почти 3,7 млрд рублей. Концессионер проведет реновацию 19 водоочистных станций и модернизирует канализационные очистные сооружения в с. Исетском и п. Кировском. Кроме того, в девяти населенных пунктах специалисты реконструируют более 29 км водопроводных и построят более 55 км канализационных сетей.

"Исетский район — первопроходцы в концессии по развитию систем водоснабжения и водоотведения, если не брать в расчёт тюменскую агломерацию. Во многих вопросах это пилотная территория. Сегодня ещё 16 муниципальных образований подключаются к концессионным соглашениям. Они пойдут по такому же пути. Поэтому сегодня такое пристальное внимание к организации всех процессов", - уточнил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

На совещании специалисты обсудили вопросы содержания коммунальных объектов, заострили внимание на важности обратной связи от жителей муниципалитета.

Напомним, в регионе действует 23 концессионных соглашения. Они позволяют привлекать к развитию систем жизнеобеспечения муниципалитетов внебюджетные источники финансирования, использовать высокую квалификацию частных партнеров и передовые технологии.

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# водовод , ЖКХ , Исетский район , концессионное соглашение , Росводоканал Тюмень

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