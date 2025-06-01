20 млрд рублей направят в РФ на поддержку передовых промышленных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив выделило правительство РФ.

Принято решение докапитализировать Фонд развития промышленности – 20 млрд рублей будет направлено из резервного фонда в 2025 году на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства, сообщает кабмин. Финансирование позволит оказать поддержку 50 проектам, направленным на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, внедрение в производство новой высокотехнологичной промышленной продукции.

Реализация проектов поможет привлечь около 5 млрд рублей частных инвестиций и создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности.

"Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", – подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.

Напомним, Фонд развития промышленности (ФРП) предоставляет льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.