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У тюменца за нетрезвое вождение конфисковали автомобиль

Происшествия, 19:14 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в 15 тыс. рублей, лишение водительских прав на срок в два года и конфискацию автомобиля Daewoo Nexia назначили 30-летнему тюменцу за повторное нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В суде установлено, что подсудимый в декабре 2024 года уже привлекался к административной ответственности за "нетрезвое вождение" и был лишен прав на 1,5 года. Несмотря на это, в марте 2025 года он снова сел за руль своего автомобиля в состоянии опьянения и поехал по улицам Тюмени.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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