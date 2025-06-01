У тюменца за нетрезвое вождение конфисковали автомобиль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в 15 тыс. рублей, лишение водительских прав на срок в два года и конфискацию автомобиля Daewoo Nexia назначили 30-летнему тюменцу за повторное нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В суде установлено, что подсудимый в декабре 2024 года уже привлекался к административной ответственности за "нетрезвое вождение" и был лишен прав на 1,5 года. Несмотря на это, в марте 2025 года он снова сел за руль своего автомобиля в состоянии опьянения и поехал по улицам Тюмени.