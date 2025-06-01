В Тобольске 18-летнюю бесправницу привлекли к ответственности
18-летнюю жительницу Тобольска без водительских прав на автомобиле Lada задержали сотрудники полиции. Девушка находилась в алкогольном опьянении. Показания алкотестера составили 0.37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Задержанная пояснила, что пила пиво дома, поехала в бар продолжить веселье. Автомобилистку привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, не имея водительского удостоверения. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.