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В Тобольске 18-летнюю бесправницу привлекли к ответственности

Происшествия, 15:57 19 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18-летнюю жительницу Тобольска без водительских прав на автомобиле Lada задержали сотрудники полиции. Девушка находилась в алкогольном опьянении. Показания алкотестера составили 0.37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Задержанная пояснила, что пила пиво дома, поехала в бар продолжить веселье. Автомобилистку привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, не имея водительского удостоверения. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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