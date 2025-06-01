В Ишимском районе федеральные сельхозземли передали агропредприятию

| Фото: глава Ишимского района Сергей Ломовцев | Фото: глава Ишимского района Сергей Ломовцев

Федеральные сельскохозяйственные земли передали агрокомпании в Ишимском районе. Ранее они принадлежали предприятию, которое находилось в процедуре банкротства, сообщил глава муниципального образования Сергей Ломовцев.

"Передача означает, что поля продолжат засеивать. Аграрии уже активно начали обрабатывать почву. Часть угодий могут засеять озимыми рожью и пшеницей уже в августе 2025 года. Остальные пока оставят под черным паром – земле нужно отдохнуть и набрать полезных веществ перед новым сезоном", - уточнил глава района.

Он отметил, что положительное решение ситуации будет полезно развитию агропромышленного комплекса всего Ишимского района.