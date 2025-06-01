Восемь из десяти депозитов предприниматели открывают на срок до одной недели

| Фото: Эрик Романенко | Фото: Эрик Романенко

За первые пять месяцев 2025 года компании среднего и малого бизнеса провели рекордное число сделок по размещению средств в депозиты.

Более 80% открываются на срок до одной недели. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Спрос на депозиты и неснижаемые остатки среди предпринимателей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.

При этом более половины сделок (53%) от общего количества операций заключаются всего на один день, ещё 28% — на срок до 7 дней, а депозиты на сроки более месяца занимают 5%.

"В текущих рыночных условиях компании среднего и малого бизнеса стремятся поддерживать высокую ликвидность, одновременно используя процентные ставки для получения дохода", – прокомментировал тенденцию Денис Бортников.

Материал предоставлен пресс-службой банк ВТБ ПАО.