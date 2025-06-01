Глава Тюменской области и президент ГК ТОФС на ПМЭФ обсудили реализацию инвестпроекта

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Реализацию крупного инвестпроекта, возведение на территории Тюменской области производственного комплекса ГК ТОФС, обсудили в ходе ПМЭФ 19 июня.

Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Александр Моор.

"На Петербургском международном экономическом форуме встретились с президентом группы компаний Давидом Гаджимирзаевым. Это одна из ведущих групп компаний в нефтесервисной отрасли, поставщик оборудования и наш давний партнёр", - сообщил губернатор.

Также, по его словам, один из совместных проектов касается развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли.

"В прошлом году на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени подписали соглашение между правительством нашего региона и ГК ТОФС, в его рамках компания запускает в Тюмени ряд обучающих программ "Школа ТОФС", - напомнил Александр Моор.

Он отметил, что в процессе обучения сотрудники разных нефтесервисных компаний смогут повысить квалификацию или освоить дополнительную профессию для успешной работы.

Проект "Школа ТОФС" будет представлять образовательную систему на площадках ГК ТОФС и профильных образовательных заведений. Проект рассчитан на повышение экспертизы в нефтегазовой отрасли РФ. Уже в новом учебном году компания планирует запустить ряд обучающих программ, которые будут наиболее востребованы специалистами, работающими в отрасли. Проект рассчитан как на сотрудников ГК ТОФС, так и на специалистов других компаний, которым требуется повышение квалификации либо получение дополнительной профессии для успешной работы в отрасли. В рамках данной программы ГК ТОФС бстанет обучать специалистов и делиться многолетней накопленной экспертизой ГК ТОФС с слушателями курсов. Обучение планируется вести в Тюмени на базе собственного обучающего центра ГК ТОФС, а также ведется проработка с учебными заведениями Тюмени.