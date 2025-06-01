Глава Тюменской области и президент ГК ТОФС на ПМЭФ обсудили реализацию инвестпроекта
Реализацию крупного инвестпроекта, возведение на территории Тюменской области производственного комплекса ГК ТОФС, обсудили в ходе ПМЭФ 19 июня.
Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Александр Моор.
"На Петербургском международном экономическом форуме встретились с президентом группы компаний Давидом Гаджимирзаевым. Это одна из ведущих групп компаний в нефтесервисной отрасли, поставщик оборудования и наш давний партнёр", - сообщил губернатор.
Также, по его словам, один из совместных проектов касается развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли.
"В прошлом году на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени подписали соглашение между правительством нашего региона и ГК ТОФС, в его рамках компания запускает в Тюмени ряд обучающих программ "Школа ТОФС", - напомнил Александр Моор.
Он отметил, что в процессе обучения сотрудники разных нефтесервисных компаний смогут повысить квалификацию или освоить дополнительную профессию для успешной работы.
Проект "Школа ТОФС" будет представлять образовательную систему на площадках ГК ТОФС и профильных образовательных заведений. Проект рассчитан на повышение экспертизы в нефтегазовой отрасли РФ. Уже в новом учебном году компания планирует запустить ряд обучающих программ, которые будут наиболее востребованы специалистами, работающими в отрасли. Проект рассчитан как на сотрудников ГК ТОФС, так и на специалистов других компаний, которым требуется повышение квалификации либо получение дополнительной профессии для успешной работы в отрасли. В рамках данной программы ГК ТОФС бстанет обучать специалистов и делиться многолетней накопленной экспертизой ГК ТОФС с слушателями курсов. Обучение планируется вести в Тюмени на базе собственного обучающего центра ГК ТОФС, а также ведется проработка с учебными заведениями Тюмени.