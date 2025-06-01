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Пьяного водителя без прав остановили на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 10:59 20 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного водителя без водительских прав на автомобиле ВАЗ-2110 остановили на 159 км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Омутинском районе. 41-летний мужчина создавал угрозу для других участников движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Показания алкотестера составили 1.40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Задержанный пояснил, что пил с друзьями водку в с. Новая Заимка, затем они решили прокатиться до Ишима.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующего права.

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