В фонд "Защитники Отечества" в Тюменской области за два года обратились более 12 тыс. человек

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

За два года работы филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области в него обратились более 12 тыс. человек, из них 33 % - это уволенные ветераны и члены семей погибших и пропавших без вести бойцов. Это по словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитидинова, – колоссальные показатели.

"И они не просто обратились, а получили конкретную, реальную помощь, - подчеркнул он на заседании областной думы, на котором была заслушана информация филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области о комплексных мерах по оказанию всесторонней помощи и поддержки участникам СВО и их семьям в Тюменской области. - Три месяца назад у нас работала комиссия Государственной думы по социальным вопросам и депутаты представляли разные региона, и они в один голос говорили, что увидели у нас очень много положительного. И этот опыт они понесут в свои регионы".

Региональное отделение фонда "Защитники Отечества", по оценке депутатов, вносит значимый вклад в оказание помощи и поддержку участников СВО и членов их семей.

В филиале работают социальные координаторы, которые прошли специальное обучение, поступило более 29 тыс. запросов. Каждый рассматривается индивидуально, отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко. "Работа выстроена системно и эффективно, скоординирована со всеми заинтересованными структурами и ведомствами. В постоянном взаимодействии с профильными органами исполнительной власти. Оказание бесплатной юридической помощи остается одной из самых востребованных тем обращений в филиал. За весь период работы поступило более 4 тысячи запросов в указанной сфере, - отметила она. - Совместно с министерством цифрового развития России поддерживает в актуальном состоянии реестр мер поддержки ветеранов и их семей на Едином портале государственных услуг. Создаются условия для вовлечения ветеранов СВО в спорт, на постоянной основе во взаимодействии с партнерами организован тренировочный процесс по различным видам спорта".

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик сказала, что трудно представить как бы эта работа по поддержке участников СВО и членов их семей координировалась в нашем регионе, если бы не фонд "Защитники Отечества". "Сегодня вся территория охвачена сетью социальных координаторов, которые действительно знают всех участников, которые проживают на их территории, знают все семьи, все их потребности, и работают для удовлетворения этих потребностей, - заявила она. - Фонд активно взаимодействует со всеми структурами власти в интересах конкретного человека".

Борис Олейник