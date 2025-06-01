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Отчёт главы города приняли тюменские депутаты

Политика, 17:10 24 июня 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Отчёт главы Тюмени Максима Афанасьева о работе, проделанной администрацией областного центра в 2024 году, приняли депутаты в ходе заседания городской думы 24 июня. Глава города рассказал народным избранникам о реализации нацпроектов, строительстве жилья, благоустройстве и других важных для горожан темах и представил основные показатели развития областного центра в экономике, социальной политике, образовании и культуре.

В своём докладе глава Тюмени отметил, что, несмотря на сложности 2024 года, темпы развития города не снизились, а главной целью администрации оставалось повышение качества жизни горожан и укрепление экономики региона.

В частности, Максим Афанасьев отметил, что в 2024 году проведено комплексное благоустройство дворовых территорий 58 домов. "Согласно рейтингу Минстроя России, по итогам года Тюмень заняла второе место среди крупных городов с населением до миллиона человек", - добавил он. Направлять больше бюджетных средств на развитие и благоустройство пришкольных территории со спортивной инфраструктурой, доступных для всех желающих и востребованных сегодня среди жителей города, в основном, подрастающего поколения, предложил депутат Дмитрий Антипов.

"Я полностью разделяю точку зрения о необходимости пересмотреть некоторые акценты в нашей программе благоустройства, - отметил глава Тюмени. - С начала её реализации в 2011 году уже более 750 многоквартирных домов получили обновлённые дворы, и точку напряжения мы уже прошли. А вопрос благоустройства школьных территорий назрел. И в рамках бюджета на 2026 год администрации города будут представлены предложения по включению в объёмы финансирования, в том числе, и пришкольных территорий".

По словам главы города, в 2024 году Тюмень посетило более трех миллионов туристов. Планируется ли в Тюмени введение туристического налога, поинтересовался депутат Андрей Потапов: "Уже десятки городов в нашей стране, многие из которых являются не только крупными, но даже небольшими туристическими центрами, вводят такой налог. Что вы думаете о перспективах такого сбора?".

На это Максим Афанасьев сообщил, что администрация города планирует предложить ввести в составе доходной части бюджета на 2026 год этот налог. "Мы видим, что сегодня, в условиях повышенного спроса на посещение нашего города туристами, планомерное введение туристического налога не вызовет напряжения в связи с удовлетворённостью наших гостей. В рамках рассмотрения проекта бюджета мы его детально обсудим".

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

На вопрос безопасности, связанной с набирающими популярность средствами индивидуальной мобильности, в частности, арендными электросамокатами, обратил внимание депутат Владимир Сбитнев: "Происходят транспортные происшествия, нарушаются правила дорожного движения. Как планируется развивать данное направление в городе? В частности, обеспечение безопасности и культуры вождения среди вот пользователей?".

"Мы по-деловому зашли в диалог с операторами средств индивидуальной мобильности, - рассказал Максим Афансьев. - Считаем, что это перспективное и нужное альтернативное транспортное средство, но использоваться оно должно на безопасных условиях, с уважением к другим участникам дорожного движения. На системной основе софинансирования со стороны операторов предусмотрено строительство инфраструктуры, которая даст удобство и безопасность".

В настоящее время, по его словам, уже установлены требования, которые предусматривают ограничения скорости до 10 километров в час вне велодорожки, а в крупных парках установлено полное ограничения по использованию средств индивидуальной мобильности.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"Таким образом, мы создали правовое регулирование, направленное на взаимоуважительные отношения, создающие условия для пользователей, для операторов и работа в этом направлении будет продолжена", - добавил он.

"Самым главным было подхватить темп, который был задан командой Руслана Николаевича Кухарука, а также выстроить коммуникацию со всеми участниками нашей работы, с депутатами всех уровней, с правительством, с общественными организациями и бизнесом, чтобы последовательно реализовывать все наши муниципальные программы, - рассказал Максим Афанасьеев . – В ходе этих коммуникаций, безусловно, всплывают новые задачи, и ряд таких ключевых моментов был воплощён в жизнь, начиная со стабилизации работы общественного транспорта до ликвидации в основной массе несанкционированной торговли".

"В очередной раз могу с уверенностью сказать, что наш город по-прежнему остаётся привлекательным - к нам едут жить и работать люди из других регионов и даже из других стран, - отметила, подводя итоги, работы председатель городской думы Светлана Иванова. – Ситуация на рынке труда сегодня характеризуется крайне низким показателем безработицы - это лучший результат за последние годы. Потребительский рынок уверенно показывает рост. Всё это говорит об устойчивой экономике и о повышении благосостояния граждан".

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Также она обратила внимание, на то, как много делает сегодня администрация для поддержки среднего и малого предпринимательства - число субъектов малого и среднего бизнеса выросло и достигло 55 тыс., число самозанятых выросло на 40% и достигло 85 тыс.

"Была проведена масштабная работа по модернизации городской среды, благоустроено 58 дворов и 15 общественных пространств, включая парки и скверы. Параллельно обновлялись инженерные сети. Для улучшения работы общественного транспорта приобретены 225 новых автобусов. Город развивается, в нём многое делается для комфортного проживания. Всё это результат эффективного и качественного управления", - подытожила Светлана Иванова.

Николай Ступников

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# гордума , Максим Афанасьев , отчет

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