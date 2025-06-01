Тюменца ждёт суд за покушение на убийство

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителя Тюмени, обвиняемого в покушении на убийство, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Расследование уголовного дела в отношении 29-летнего тюменца завершено.

По версии следствия, ночью 2 марта между обвиняемым и 37-летним мужчиной во время телефонного разговора произошёл конфликт. Пьяный тюменец предложил оппоненту встретиться на улице.

Во время словесной перепалки злоумышленник ударил знакомого ножом. Потерпевший был своевременно госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.