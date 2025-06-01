Из-за мелкой ссоры тоболяк до смерти избил сожительницу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смертельных побоев своей сожительнице, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Завершено расследование в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины. По версии следствия, в ночь на 13 апреля в частном доме между ним и его 42-летней сожительницей из-за малозначительного повода произошла пьяная ссора.

Обвиняемый нанёс женщине множественные удары по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.