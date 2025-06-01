650 тысяч рублей заплатит ученице тюменская школа за перелом позвоночника

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

650 тыс. рублей взыскала прокуратура Калининского округа Тюмени в пользу четвероклассницы, получившей в школе тяжёлые травмы позвоночника.

Прокурорская проверка установила, что в декабре 2024 года в школьном спортзале ученики класса ожидали начала соревнований "Весёлые старты". Проводивший мероприятие учитель физкультуры вышел и оставил учеников одних. В это время дети столкнули стоявший у стены гимнастический мат, который упал на одну из учениц.

В результате происшествия 10-летняя девочка получила множественные переломы позвоночника, её здоровью был причинён тяжкий вред. Прокуратура Калининского округа в судебном порядке взыскала со школы компенсацию в размере 650 тыс. рублей.