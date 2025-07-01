Вступил в силу закон об усилении контроля за операциями с цифровым рублем

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усиление контроля за мигрантами, электронный документооборот для административных дел, защита от кибермошенников, ужесточение наказания за возбуждение ненависти и вражды - законодательные инициативы, которые вступили в силу по решению Госдумы РФ с 1 июля.

Усиление контроля за операциями с цифровым рублем

Требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространены на операции с цифровым рублем. Банк России будет относить физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, использующих цифровой рубль, к одной из трех групп риска. Устанавливаются случаи расторжения договора счета цифрового рубля.

Защита и поощрение капиталовложений

Уточняются требования к инвестиционному проекту. Закреплены понятия "основной объект инвестиционного проекта", "меры прямой государственной поддержки". Скорректированы предельно допустимые отклонения от параметров реализации инвестиционного проекта и случаи, при которых разрешается изменять условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На меры господдержки не могут претендовать российские юрлица с иностранным участием более 25 %, в том числе через офшоры.

Ответственность за непредставление отчета о выбросах парниковых газов

За непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также заведомо ложную информацию в нем должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 150 тыс. рублей; юрлицам — до 500 тыс. рублей.

Ужесточение правил пользования услугами связи для мигрантов

Запрещается оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи, предоставив необходимые данные, в том числе IMEI и биометрию, и не расторгли лишние договоры на услуги связи, имея свыше десяти сим-карт, разрешенных законом.

Подробная информация о новых законах - здесь.