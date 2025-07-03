Тюменская таможня передала Минобороны конфискованное имущество на 270 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спецодежду, кепки, футболки, канцелярские товары, аудиогарнитуры и средства гигиены передали Министерству обороны Российской Федерации сотрудники Тюменской таможни. Сумма имущества составила 270 тыс. рублей, сообщает пресс-служба таможни.

Товары изъяты в результате работы мобильных групп Тюменской таможни, а также в ходе назначенных таможенных проверок. Груз ввезен на территорию ЕАЭС незаконно: без декларирования и уплаты таможенных платежей. По решению суда имущество было конфисковано и подготовлено к передаче в уполномоченные органы.

Кроме того, межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу приняло от Тюменской таможни 4 тыс. 651 единицу никотиновых устройств на сумму 3 млн рублей, 1 тыс. 500 сигарет и спиртные напитки для уничтожения.

Алкогольную и табачную продукцию задержали сотрудники таможенного поста аэропорта Рощино в ходе контроля пассажиров международных авиарейсов. Электронные курительные устройства изъяты из торгового оборота как незаконно ввезенные на территорию ЕАЭС.