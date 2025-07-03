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В тюменском озере продолжают искать утонувшего мальчика

Происшествия, 11:41 03 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Поиски ребенка в озере Оброчное продолжаются в Тюмени. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Сообщение о том, что ребенок ушел под воду и не вынырнул, поступило в экстренные службы 2 июня. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

“Просьба ко всем родителям: проводите свои беседы. Мы активно работаем в школах, проводим профработу, инспекторы имеют большой опыт в этом плане. Я сам часто выезжаю в учебные заведения проводить такие профилактические беседы, в которых активно участвуют дети, задают вопросы”, – подчеркнул Илья Лемзяков.

Инна Пахомова

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# водоемы , МЧС , спасатели

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