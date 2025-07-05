Один человек погиб на пожаре в селе Омутинское Тюменской области

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в селе Омутинское 4 июля. Сообщение о возгорании на улице Полевой поступило около 19 часов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На ликвидации работали пять сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по региону, было задействовано две единицы техники. Спасатели уточнили, что предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Также в этот день в 7 часов в Тюмени на ул. Геологоразведчиков произошел пожар в помещении на первом этаже. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание.