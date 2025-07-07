Подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Тюмени
14-летний велосипедист сбит автомобилем Toyota на пешеходном переходе на пересечении улиц Щербакова и Муравленко в Тюмени 7 июля.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительным данным, юный велосипедист выехал на регулируемый пешеходный переход, не спешившись. Со слов 52-летнего водителя иномарки, при повороте направо, он не увидел подростка на велосипеде.
В результате аварии велосипедист получил травму ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.