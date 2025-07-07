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Подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 19:58 07 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний велосипедист сбит автомобилем Toyota на пешеходном переходе на пересечении улиц Щербакова и Муравленко в Тюмени 7 июля.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительным данным, юный велосипедист выехал на регулируемый пешеходный переход, не спешившись. Со слов 52-летнего водителя иномарки, при повороте направо, он не увидел подростка на велосипеде.

В результате аварии велосипедист получил травму ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# велосипедисты , ДТП

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