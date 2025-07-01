Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных зафиксировали в Тюменской области 12 июля. Спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз помогли населению, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

12 июля в Тюмени на ул. Боровской произошёл пожар в квартире многоэтажного жилого дома из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Пострадавших нет. На ул. Черепанова горела хозяйственная постройка. Огонь повредил также соседнюю постройку, кровлю и обшивку дома. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Никто не пострадал. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Помимо этого на автодороге "Нижняя Тавда-Троицкое" произошел пожар в автомобиле Audi. Площадь пожара составила 5 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание.