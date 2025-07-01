  • 15 июля 202515.07.2025вторник
  • USD78,3722
    EUR91,7738
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер южный

Символы отрядов мэра установят в тюменском сквере

Экономика, 10:02 15 июля 2025

t.me/gkh72to

Муравьёв — символов отрядов мэра — установят в одноименном сквере по ул. Мельничной в Тюмени. Его строительство выполнено на 40 %, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Новый сквер обрёл своё название только в прошлом году, когда члены комиссии по топонимике проголосовали за вариант "Сквер "Отрядов мэра". Тогда же концепцию благоустройства общественного пространства в ходе всероссийского голосования поддержали более 13,5 тыс. человек.

"Сейчас идёт благоустройство тематической площадки. Здесь установят малые архитектурные формы об истории движения, организуют зоны отдыха и установят арт-объекты, связанные с трудовой доблестью тюменцев", - уточнили в ведомстве.

Благоустройство территории идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , отряды мэра , сквер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 15.07.2025Символы отрядов мэра установят в тюменском сквере
09:18 15.07.2025Спрос на операторов производственных линий увеличился на 112 % в Тюменской области
08:14 15.07.2025Крупный застройщик и архитектор Южной Кореи встретится с тюменскими компаниями
18:07 14.07.2025Тюменцам разъяснили, как изменятся коммунальные тарифы в муниципалитетах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора