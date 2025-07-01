Символы отрядов мэра установят в тюменском сквере

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Муравьёв — символов отрядов мэра — установят в одноименном сквере по ул. Мельничной в Тюмени. Его строительство выполнено на 40 %, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Новый сквер обрёл своё название только в прошлом году, когда члены комиссии по топонимике проголосовали за вариант "Сквер "Отрядов мэра". Тогда же концепцию благоустройства общественного пространства в ходе всероссийского голосования поддержали более 13,5 тыс. человек.

"Сейчас идёт благоустройство тематической площадки. Здесь установят малые архитектурные формы об истории движения, организуют зоны отдыха и установят арт-объекты, связанные с трудовой доблестью тюменцев", - уточнили в ведомстве.

Благоустройство территории идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".