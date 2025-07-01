За благоустройством дворов в Восточном округе следят тюменские депутаты

| Фото: предоставлено помощником депутата Наталии Путиной | Фото: предоставлено помощником депутата Наталии Путиной

Благоустройство дворовых территорий продолжается в Восточном административном округе областного центра. За ходом работ следят депутаты Тюменской городской думы.

Новые дорожки, детские площадки, зеленые зоны и комфортные места для отдыха вскоре появятся во дворах многоквартирных домов № 22, 24, 32 и 34 на ул. Олимпийской. Благоустройство дворов — наказ жителей 25-го избирательного округа.

В этих дворах уже реконструировали тепловые сети и систему водоснабжения. Подрядчик взял на себя обязательства по обеспечению бесперебойной работы.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2019–2025 годы". Все этапы реализуются в соответствии с графиком. За ходом и качеством работ следит депутат Тюменской городской думы Наталия Путина и представитель управы Восточного округа.

Детскую игровую площадку обновили во дворе дома № 54а по ул. Пермякова. С такой просьбой к депутату гордумы Александру Захарову обратились жители.

Эта земля принадлежит муниципалитету, при взаимодействии с руководством управы Восточного округа вопрос удалось решить положительно. Во дворе появились новые малые архитектурные формы, установлены лавочки и урны.

"Пусть песочница, детская горка, качели и турник, установленные здесь, не поражают воображение масштабами, но у окрестных ребятишек появилось место для игры", — отмечает Александр Захаров.