Машинист автокрана ранил женщину стеклянной кружкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в причинении вреда здоровью задержал участковый уполномоченный в Тюменской области. О жительнице д. Максимова, которой диагностировали контузию глаза, сообщили правоохранителям сотрудники медучреждения.



Участковый опросил потерпевшую. Выяснилось, что ночью женщина выпивала со знакомыми в ограде своего дома. Между ней и мужчиной 1980 года рождения началась ссора. Злоумышленник ударил потерпевшую стеклянной кружкой по лицу.

Полицейский задержал подозреваемого. Житель д. Максимова, трудоустроенный машинистом автокрана, признался и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы.