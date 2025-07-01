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Машинист автокрана ранил женщину стеклянной кружкой

Происшествия, 17:13 19 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в причинении вреда здоровью задержал участковый уполномоченный в Тюменской области. О жительнице д. Максимова, которой диагностировали контузию глаза, сообщили правоохранителям сотрудники медучреждения.

Участковый опросил потерпевшую. Выяснилось, что ночью женщина выпивала со знакомыми в ограде своего дома. Между ней и мужчиной 1980 года рождения началась ссора. Злоумышленник ударил потерпевшую стеклянной кружкой по лицу.

Полицейский задержал подозреваемого. Житель д. Максимова, трудоустроенный машинистом автокрана, признался и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы.

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# уголовное дело

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