Спрос на услуги по мытью окон в Тюмени вырос на 52 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 25 % вырос спрос на услуги по мытью окон в Тюмени летом. Исполнители стремятся удовлетворить этот запрос, поэтому среди предложений клинеров данная услуга теперь встречается на 44 % чаще. Средняя стоимость таких работ составляет 500 рублей, подсчитали "Авито услуги" и "Авито работа".

Еще больший запрос сформировался летом мытье фасадов: спрос на услугу увеличился на 58 %. Средняя стоимость таких работ в городе составляет 773 рубля.

Третье направление сезонных работ – уборка балконов. Стоимость услуги составляет от 1,5 тыс. рублей, а интерес вырос на 19 %.

С охотой тюменцы берут в аренду оборудование для клининга. Жители областного центра на 24 % активнее ищут профессиональный уборочный инвентарь, чем в прошлом году. Средняя цена предложения – 600 рублей.

Согласно аналитике "Авито работы", в целом по России наблюдается активный рост вакансий в сегменте мойки окон. Самыми востребованными специалистами стали альпинисты — во втором квартале 2025 года спрос на них вырос на 28 %. Это опасная профессия, требующая специальных навыков и допусков, поэтому и оплата труда здесь одна из самых высоких — в среднем 150 тыс. рублей в месяц при гибком графике. Доход зависит от заказов и сезона. Уборщики тоже пользуются популярностью среди работодателей: число вакансий увеличилось на 11 %, средняя предлагаемая заработная плата около 90 тыс. рублей.