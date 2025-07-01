В Уватском районе предпринимателям рассказали о классификации объектов размещения

t.me/VI_Elizarov t.me/VI_Elizarov

Стратегическая сессия с предпринимателями, работающими и планирующими работать в сфере туризма, прошла на базе отдыха "Уки" в Уватском районе. Эксперты рассказали о новом требовании для турбизнеса: с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление № 1952 о классификации всех объектов размещения.

"Уже после встречи предприниматели обратились к эксперту за проведением самооценки средств размещения. Особый интерес вызвало выступление Сергея Шабалина, основателя охотхозяйства "Ранчо Красный Олень" из Армизонского района. Его опыт создания туристического продукта на основе локальных традиций вдохновил многих, ведь охота и рыбалка – неотъемлемая часть культуры и экономики Уватского района", - написал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров в своих аккаунтах в соцсетях.

Предприниматели могут получить поддержку своих проектов в представительстве Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".