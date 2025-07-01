В Сладковском районе построили новый водопровод

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Строительство водопровода Новоандреевка - Хантиновка в Сладковском районе завершено.

Глава муниципального образования Александр Иванов написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Проложены все трубопроводные коммуникации, сделана врезка в существующие сети водоснабжения, смонтирована насосная станция, завершены работы по гидравлическому испытанию и промывке водопроводной сети".

После выполнения работ по уборке территории и благоустройству колодцев и насосной станции, произведут пусконаладочные работы и пробную подачу воды в п. Маслянский из озера Дядюхино.