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В Сладковском районе построили новый водопровод

Экономика, 15:54 24 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Строительство водопровода Новоандреевка - Хантиновка в Сладковском районе завершено.

Глава муниципального образования Александр Иванов написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Проложены все трубопроводные коммуникации, сделана врезка в существующие сети водоснабжения, смонтирована насосная станция, завершены работы по гидравлическому испытанию и промывке водопроводной сети".

После выполнения работ по уборке территории и благоустройству колодцев и насосной станции, произведут пусконаладочные работы и пробную подачу воды в п. Маслянский из озера Дядюхино.

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# водопровод , Сладковский район

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